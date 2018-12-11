كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - السكة الحديد: خطة طموحة لإصلاح القطارات المكيفة والمميزة والمطورة

معتز عوض قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديد للمسافات الطويلة والقصيرة، إن الهيئة تستعد لاستقبال 50 جرارا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «اليوم» بفضائية «DMC» والذي يقدمه الإعلامي «عمرو خليل»: أن هناك خطة طموحة للتأثيث للقطارات المكيفة والمميزة والمطورة لتشمل إصلاح التالف بها وإعادة تأهيلها. وأكد عبد التواب أن هذه الخطة تتم على 200 عربة بالهيئة، مضيفا أن بحلول عام 2020 سيتغير شكل الهيئة تماما.

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