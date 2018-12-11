كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - بالفيديو.. بورتو يهزم جالطه سراي في معقله بدوري الأبطال

بورتو البرتغالي

تغلب المتصدر بورتو 3-2 على مستضيفه غلطة سراي في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء وكانت النتيجة كافية للفريق التركي صاحب المركز الثالث للانتقال لدور 32 في الدوري الأوروبي.

افتتح فيليبي التسجيل للزائر البرتغالي بضربة رأس في الدقيقة 17 مستغلا ركلة حرة.

وأضاف موسى ماريجا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42 ليسجل للمباراة الخامسة على التوالي في دور المجموعات.

وقلص الجزائري سفيان فيغولي الفارق من علامة الجزاء قبل انتهاء الشوط ليحرز غلطة سراي أول أهدافه بالمسابقة منذ سبتمبر أيلول.

ووسع بورتو الفارق مجددا عندما انتهز ماريجا هفوة دفاعية وأكمل سيرجيو أوليفيرا الهجمة بنجاح بعد تحرك سريع.

وحول ايرين ديردويك النتيجة إلى 3-2 في الدقيقة 65 وأضاع فيغولي فرصة التعادل بعد دقيقة واحدة عندما أضاع ركلة الجزاء الثانية له وسدد في العارضة.

أما لوكوموتيف موسكو الذي كان تواقا للفوز أيضا فاستقبل هدفا في الوقت القاتل ليخسر 1-صفر أمام شالكه الالماني الذي ضمن التأهل لدور 16 بالفعل قبل المباراة.

وضاع أمل الفريق الروسي في الانتقال للدوري الأوروبي بعد أن انتزع غلطة سراي المركز الثالث إذ يملك أربع نقاط ويتفوق على لوكوموتيف بفارق نقطة واحدة.

وسجل اليساندرو شوبف هدف اللقاء الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعزز شالكه موقعه في المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف بورتو صاحب 16 نقطة والذي لم يتعرض لأي هزيمة.