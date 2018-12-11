كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - إطلاق نار بأسواق الكريسماس بستراسبورج الفرنسية .. مقتل وإصابة 4

قتل شخص وأصيب 3 آخرين، إثر تبادل لإطلاق النار نفذه مجهولون فى أسواق الكريسماس بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. وشهد المنطقة التى وقع فيها إطلاق النار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين، وفق فيديو نشر على مواقع التواصل.

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