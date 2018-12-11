كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - نهال عنبر : إعتذرت عن ٣ أفلام سينمائيه

قالت الفنانة نهال عنبر إنها سعيدة بردود الافعال على برنامجها الجديد كلام ستات. وأضافت: ليس هناك أى نفسنة بينها وبين زميلاتها وهى سعيدة جدا بالتعاون مع الفنانة هيدى كرم والإعلامية شريهان أبو الحسن. وتابعت: البرنامج أخذ كل وقتها لدرجة انها اعتذرت عن 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة. وأضافت انها تقرأ سيناريو فيلم جديد لم تصرح بتفاصيله فى الوقت الحالى . من المعروف ان آخر اعمال نهال عنبر مسلسل نصيبى وقسمتك والذى شاركت فى بعض قصصه.

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