كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - عمرو عبد الحميد: هناك مؤشرات اقتصادية تبعث على الفرح والبهجة

معتز عوض

قال الإعلامى عمرو عبد الحميد إن الزيادة السكانية تلتهم كل إنجاز يتم خاصة وأنه اليوم هناك مؤشرات اقتصادية تبعث على الفرح والبهجة تضيع بسببها الزيادة السكانية.

وأضاف عبد الحميد خلال برنامجه "رأى عام" على فضائية "تن تى فى " أن التحسن الاقتصادى موجود خاصة بعد تصريحات وزير المالية بتحويل العجز فى الميزانية إلى فائض ولكننا لن نشعر بهذا التحسن بسبب الزيادة السكانية.

وتابع عبد الحميد أن التفاؤل فى الأرقام حينما تنظر إلى أرقام الزيادة السكانية لن يكون تفاؤلا كاملا لأنها أرقام تهدد ما قاله وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإيجابية.