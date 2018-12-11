كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - اللواء محمود توفيق يعتمد حركة تنقلات لمديرى الأمن ومساعدى الوزير

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة بعدد من مديريات الأمن والقطاعات.

وتضمنت الحركة، تولي اللواء أشرف حشيش منصب مدير أمن البحر الأحمر، خلفا للواء أشرف عز العرب الذي تولى منصب مدير أمن بني سويف، وتولي اللواء جرير مصطفى مديرا لأمن الشرقية، واللواء عبد الله خليفة نائب مساعد مدير قطاع شمال الصعيد، واللواء محمود هندي مديرا لمباحث الإسماعيلية.

كما شملت الحركة تولى اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء علاء فاروق لإدارة تنفيذ الأحكام، واللواء شريف جلال بقطاع حقوق الإنسان، اللواء محمود فؤاد بقطاع حقوق الإنسان، اللواء شريف الطناحي مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، اللواء إسماعيل السيد مدير التدريب والتنمية، اللواء ياسر فهمي مساعدًا لوزير الداخلية للقطاع المالي.