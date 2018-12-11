كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - نجم شباب الزمالك يتلقى دعوة لقضاء فترة معايشة في بنفيكا

يوسف أسامة نبيه

تلقي نجم شباب نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه دعوة لقضاء فترة معايشته لمده أسبوعين في نادي بنفيكا B فيالبرتغال في شهر يناير ومن المنتظر عرض الخطاب علي إدارة نادي الزمالك للموافقة علي سفر اللاعب.

كما أكد عمرو خليل وكيل اللاعب انه تم عرض بعض المباريات للاعب علي النادي إلا إنهم فضلوا رؤية الاعب خلال هذه الفترة للحكم عليه وتابع خليل إنه اتصل بوالد الكابتن أسامة نبيه المتواجد حالياً في السعودية مع نادي الكوكب السعودي لأخذ رأيه في احتراف نجله الا انه أكد ان الأمر في أيد نادي الزمالك، خاصه انه تلقي في العام الماضي فتره معايشته في نادي يوفنتوس الايطالي للناشئين الا ان امتحانات الاعب كانت عائقاً في عدم سفر اللاعب.

وأكد عمرو خليل أنه يتواصل مع العديد من الأندية الأوربية لإيجاد عروض للاعبين المصريين إلا أنه أكد ان في حالات كثيره تكون المطالب المادية للأندية تكون عائقاً في كثير من الأحيان في إتمام انتقال اللاعبين إلى الأندية الأوروبية.

وأكد عمرو خليل وكيل اللاعب ان لاعبه حسن بامبي ناشئ انبي السابق يقوم بفتره معايشته في نادي FC Farense في الدرجة الثانية في البرتغال في نفس الوقت.