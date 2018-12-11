كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - اردوغان يأمر بارسال تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة اليوم الثلاثاء، إلى وحدات الجيش التركي المنتشرة على الحدود البلاد مع سوريا، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة الرسمية التركية، أن قافلة عسكرية ضمت مدرعات ووحدات مغاوير توجهت إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، مشيرة إلى أن القافلة العسكرية المتشكلة من وحدات عسكرية مختلفة تتجه إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية مشددة.

وتهدف تلك التعزيزات، بحسب معطيات الوكالة، إلى تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية المرابطة على الحدود الجنوبية مع سوريا.