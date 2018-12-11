كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - "عابد" يحذر من التسرع في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

معتز عوض

حذر الدكتور محمد عابد المدير الإقليمي لشركة سيفا مصر والسودان خلال حديثه لبرنامج دنيا الدواجن على قناة الحدث اليوم من خطورة الأسراع في تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الدجاج الحي مؤكدا عدم جاهزية الوزارات المعنية لتطبيق القانون لعدم وجود إليه واضحة وكذلك عدم وجود مجازر دواجن جاهزة لاستقبال إعداد الدواجن الهائلة التي تستهلَكها محافظتي القاهرة والجيزة والتي تقدر بحوالي 750 الف دجاجة يوميا.

وأضاف عابد انه لابد من وضع نظام يضمن لَمربي الدواجن حقوقه في حالة أصابه الدواجن في مزرعته بمرض انفلونزا الطيور مثلا وجاءت نتيجة العينة إيجابية وبالتالي سيتم إعدام هذه الدواجن فَما هي الجهة التي ستقوم بتعويضه حتى يستمر في تربية الدواجن.

وأكد الدكتور محمد عابد المدير الإقليمي لشركة سيفا مصر والسودان انه لايعارض تطبيق القانون الخاص بمنع تداول الدجاج الحي ولكن لابد من تجهيز البنية التحتية ووضع مربي الدواجن نصب أعين المسؤولين في وزارة الزراعة وأيضا لابد من عمل حملات توعية لمربي الدواجن والمستهلك على حد سواء.