كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

محمد صلاح

يقود النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، في المواجهة المرتقبة ضد نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المدير الفني للريدز يورجن كلوب، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة النادي الإيطالي، والذي جاء فيه الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو في هجوم ليفربول، في المباراة التي ستقام بعد قليل، على ملعب «آنفيلد».

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم: صلاح - فيرمينو - مانى.