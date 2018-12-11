كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - شاهد.. تعليق هاني البحيري علي فستان رانيا يوسف

قال مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، إن فستان الفنانة رانيا يوسف والذي أثار الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، موضته منتشرة في أوروبا، ولكن الفستان ليس مقبولا في مصر.

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN": "نحن نحترم أخلاق المرأة المسلمة والمسيحية في مصر، وهناك شعرة بين الاحتشام والشياكة في مصر".

وتابع: "تقبلنا عذر رانيا يوسف، لأن البطانة اترفعت، وتم تصويرها بشكل معين، ونلتمس لها العذر في ارتداء الفستان، ومفيش حد بيتعرى على (الريد كربت)".