كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - شاهد.. "جولدن جلوب" تكرم النجمه كارول بيرنت علي مجمل أعمالها

أعلنت إدارة جوائز "جولدن جلوب"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عن تكريم النجمة العالمية كارول بيرنت بجائزة الإنجاز التليفزيوني، وذلك عن مسيرتها الفنية الضخمة، في حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في فندق بيفرلي هيلز يوم الإثنين 7 يناير المقبل.

ونشرت صفحة "جولدن جلوب" صورة النجمة العالمية، وكشفت بها عن منحها جائزة تكريمية عن إنجازها بالمجال التليفزيوني وكونها حاصلة على 5 جوائز جولدن جلوب بمسيرتها، إلى جانب مشاركتها بعدد من الأعمال التلفيزيونية المميزة منها "Desperate Housewives" عام 2006، و"Curious George" عام 2013، و"Glee" عام 2015.

وأعلنت "جولدن جلوب" خلال الأسبوع الماضي عن القوائم النهائية للأفلام والأعمال التليفزيونية المرشحة هذا العام، وسط العديد من المفاجآت منها ترشح فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" لـ3 جوائز أهمها أفضل فيلم درامي في العام، وأفضل موسيقي تصويرية، إلى جانب ترشح السينما اللبنانية بفيلم "كفرناحوم" للمخرجة نادين لبكي.

