كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - بالصور .. لقاء سويدان تحتفل بالكريسماس مبكرآ

احتفلت الفنانة لقاء سويدان، برأس السنة مبكرا. والتقطت لقاء سويدان صورا عند شجرة الكريسماس ونشرتها على صفحتها على الفيس بوك. من المعروف أن لقاء سويدان مشغولة بتصوير الجزء الثانى من مسلسل البيت الكبير للمخرج محمد النقلى.







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