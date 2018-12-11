كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - وزير الصناعة يتحدث عن حل مشاكل الأراضي الصناعية

معتز عوض

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الثلاثاء، إن العامان الماضيان شهدا طرح الكثير من رخص الاراضي والانتاج لم يكن كثيرا.

وأضاف وزير الصناعة، ان هيئة التنمية الصناعية تحل مشاكل الاراضي التي تم منح تراخيصها، وجاري انشاء العديد من المجمعات الصناعية

وتابع نصار ان وزارة الصناعة والتجارة منادي وليست في يدها الحلول، ويجب تكاتف الحكومة ورجل الاعمال المنضبط والمواطن الراغب في التحسن لتغيير الثقافة.

وعن اجراءات الوزير السابق طارق قابيل قال نصار أنه بشأن الواردات كانت وقتية، ويمكن فرملة الواردات بانتاجها محليا.

وكشف ان وزير الصناعة السابق طارق قابيل اعد حصرا للخريطة الصناعية الحالية، وما يهمني الان الانتاج الصناعي وسنحل مشاكل الاراضي