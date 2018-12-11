كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - محادثات السويد.. غريفثس يجتمع مع رئيسَي وفدَي اليمن والحوثيين

لأول مرة في مشاورات السويد، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الثلاثاء، مع رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الانقلابيين الحوثيين محمد عبدالسلام، بحضور سفراء الدول الخمس الكبرى.

وكان العضو في وفد الحكومة اليمنية، عسكر زعيل، قد استبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الجولة الحالية من محادثات السويد.

وقال زعيل لدى سؤاله عن وقف إطلاق النار "هذه ورقة مطروحة ضمن الإطار العام، ونحن ما جئنا إلا أساسا لنحدث تقدماً في هذا الجانب لوقف إطلاق نار شامل وكامل، ولكن أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة. هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا".