كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:49 مساءً - قرقاش مغردا: اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الثلاثاء، إن قطر مستمرة في الأذى والتحريض، وفي الوقت ذاته تبحث عن صلح.

وذكر قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار، وفي الآن ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)".

وأضاف أن هذا "الموقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعاً لمؤامراته وأحلامه".