بالصور| إنجي المقدم ونيللي كريم وريا أبي راشد بإطلالات بيضاء بتوقيع مهند كوجاك

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورتين من جلسة تصوير حديثة لصالح مجلة "فوج" عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت خلال الصورة بصحبة الفنانة نيللي كريم والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مرتديات فساتين بيضاء اللون مع مصمم الأزياء مهند كوجاك، وعلقت قائلة: "احتفالا بالموهبة العبقرية لمهند كوجاك في عدد ديسمبر من مجلة فوج، مع الرائعة نيللي كريم والمذهلة ريا أبي راشد".

كما ظهرت "المقدم" في إطلالة أخرى بتوقيع كوجاك أيضًا، إذ ارتدت فستانًا لامعًا قصيرًا، ذو كتف مكشوف.

وكانت آخر أعمال إنجي المقدم الفنية مسلسل "ليالي أوجيني"، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، مع ظافر العابدين وأمينة خليل ومراد مكرم وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف إنجي القاسم وسماء أحمد عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.

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