للتخلص من التعب أثناء الرحلات السياحية.. اصطحب معك "صيدلية السفر"

يفضل في الرحلات السياحية اصطحاب مجموعة من الأدوية، تعرف بـ"صيدلية السفر"، للتخلص من أي أعراض مرض أثناء التنزه مثل نزلات البرد أو آلام البطن أو لدغات البعوض وغيرها.

وبحسبما ذكره موقع "بولد سكاي"، يجب أن تضم صيدلية السفر الأدوية، التي عادة ما تحتوي عليها الصيدلية المنزلية، كالمسكنات، والأدوية الخافضة للحرارة، وأدوية الإسهال، والسعال، والتهاب الحلق، والزكام، والغثيان.

ومن المهم أيضاً أن تضم صيدلية السفر أيضاً كريمات واقية من الشمس، ومستحضرات لعلاج لدغات الحشرات، بالإضافة إلى مراهم الجروح، ومستحضرات التعقيم، والضمادات، واللاصقات الطبية.

ويمكن أيضاً اصطحاب أدوية أخرى تبعاً لطبيعة الرحلة السياحية، فعلى سبيل المثال يمكن اصطحاب قطرة أذن لعلاج التهابات القناة السمعية في رحلات الغوص، أو لاصقات لعلاج البثور في حال رحلات التجول، ومن المفيد أيضاً اصطحاب كريم يحتوي على جرعة منخفضة من الكورتيزون لعلاج التورمات والالتهابات.

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