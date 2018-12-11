نسرين أمين تنشر صورة مع محمد رمضان وزوجته.. ومتابعوها: "الاتنين قمرات"

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة جمهورها بصورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان بصحبة زوجته نسرين عبد الفتاح، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت على الصورة قائلة: "رقم واحد"، وانهالت التعليقات على الصورة فور نشرها، حيث علق أحد متابعيها: "الأسطورة محمد رمضان مع نسرين ونسرين"، وقالت أخرى: "صورة جميلة ويا رب تكون سنة سعيدة فيها كل الخير"، وعلق آخر: "الاتنين قمرات"، ورد محمد رمضان قائلًا: "النسرتين نسرين أمين ونسرين مراتي". ​

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