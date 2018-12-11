هاني البحيري: مجوهرات فستان الـ10 ملايين دولار وُضعت في حراسة خاصة

قال هاني البحيري مصمم الأزياء العالمي، إن الفستان الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار صناعة مصرية 100%، وتم وضع المجوهرات في آخر يوم قبل ارتداء الفستان، عن طريق حراسة خاصة، و40 مساعدة لنيكول.

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "الشركة المسؤولة عن المجوهرات أخذته خلاص، ونيكول عملت بروفة واحدة فقط على الفستان".

وتابع: "الفستان كان صناعة عالية جدًا، ولم أفكر ببيع الفستان بالمجوهرات، ولكن الأمر لتشجيع المنتج المصري، وجذب الأجانب".

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