بالفيديو| رشا مهدي: "أنا أول فنانة مصرية تسوق في السعودية"

عبَّرت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها البالغة عقب قيادتها سيارة بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد أول امرأة مصرية تقود سيارة بالسعودية منذ تطبيق القرار.

ونشرت "مهدي" مقطع فيديو وهي تقود، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة: "زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريب".

وتابعت: "شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود، بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته.. وطبعا لا مو ممكن أفوت اللقطة دى، وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية".

الجدير بالذكر أن "مهدي" كانت بالسعودية لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت تمكين المرأة السعودية، لقيادة المرأة للمركبات والسيارات، وذلك فى يونيه الماضي.

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