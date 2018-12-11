هاني البحيري: فستان الـ10 مليون دولار الهدف منه تشجيع الصناعة المصرية

قال هاني البحيري مصمم الأزياء العالمي، إن المجوهرات في فستان نيكول سابا وراء وصول سعره إلى 10 مليون دولار، مضيفًا: "نحاول الفخر بالصناعة المصرية أمام العالم، وشعارنا في تصميم الأزياء (البس المصري وافتخر)".

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أنه جرى تصميم الفستان من أجل تشجيع الصناعة المصرية، و"نحن علينا الفخر بالصناعة المصرية، واستطعنا عمل جدل وتشويق في الشارع المصري لأننا جبنا لبنانية ترتدي فستان من الصناعة المصرية".

وتابع: "فستان الـ200 مليون جنيه ليس للبيع ولكن للعرض فقط، وكان من أجل جذب الأجانب لمصر وشرائهم فساتين الصناعة المصرية".

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