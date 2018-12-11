عند تجديد ديكور حمامك في 2019.. ودعي هذه القطع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يساهم الديكور في تشكيل هوية المنزل الخاصة، وعلى غرار عالم الموضة والأزياء، تظهر كل عام صيحات جديدة للديكور، ولأن منزلك هو مملكتك، جلبنا لكِ من مجلة "ماي دومين" بعض قطع ديكور الحمام عليكِ توديعها واستبدالها بأخرى جديدة في العام 2019:

الخلاط النحاسي

إذا أردتِ تجديد ديكور حمامك استعدادًا للعام الجديد، يُنصح بعدم اختيار اللون النحاسي لصنابير الماء، واختاري بدلًا منها تصاميم ذات لون أسود مات.

الثريا

لاقت الثريا المعلقة في الحمام شعبية كبيرة سابقًا، ولكن الآن يحل محلها المشكاة أو المصباح على شكل دائري كبير.

الرخام الأبيض

بدلًا من الرخام الأبيض، اختاري على سبيل المثال حوض مُصمم من حجر ملون بألوانك المفضلة، مثل الأزرق الداكن أو غيره من الألوان.

حوض استحمام ذو قاعدة

عند تجديد حمامك، تجنبي اختيار حوض استحمام ذو قاعدة مزودة بأقدام على شكل مخالب، واختاري بدلًا منها تصميم تقليدي للحوض لا يستند على شيء.