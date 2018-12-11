بعد اتهامها بالكفر.. شاهدي كيف دافعت أبرار الكويتية عن نفسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استنكرت الفنانة أبرار الكويتية اتهامها بالكفر، لمجرّد إعلانها أنها تُحضّر للاحتفال بالكريسماس مع أهلها وأصدقائها، مشيرةً إلى أنه ليس من حق أحد أن يتّهم أيّ شخص بالكفر، دون وجود أي مبرر أو شيء يستدعي لذلك، خاصةً أن الاحتفال لا يتضمّن شرب الخمور أو فعل أي شيء حرام.

وقالت أبرار عبر مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات": "في ناس حسسوني إني كافرة عشان قلت هحتفل بالكريسماس.. يا كافرة شلون تحتفلين بالكريسماس؟..ليش حبيبتي حاطة منكر ولا قاعدين نسوي شيء غلط؟".

وتابعت: "ثاني شيء إحنا بندورلنا على شيء حتى نستأنس.. يعني مثلا صار العيد الوطني جمعنا الأهل وقعدنا نحتفل.. صار رأس السنة جمعنا الأهل واحتفلنا برأس السنة".

واستطردت حديثها قائلةً: "القصد هو أننا نحتفل مع أهلنا ونستأنس لا قاعدين نشرب منكر ولا بنسوي شيء حرام.. أنا كيفي إني أحتفل وأستأنس مع أهلي وحبايبي ورفيقاتي".

وكانت الفنانة أبرار الكويتية قد روت قصة تعرفها على زوجها الحالي، موضحةً أنه كان واحدًا من معجبيها على السوشيال ميديا، وكان يغازلها دائمًا في التعليقات على صورها.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية: "كان واحد من المعجبين بيلحقني من مكان لمكان.. وفضل يلحقني إلى أن حبيته وتزوجنا".