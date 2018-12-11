هيدي سليمان يُطلق حملته الإعلانية النسائية لـ "سيلين" من وَحي موسيقى الروك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرَ المصممُ هيدي سليمان مؤخرًا أحدث حملة إعلانية لمجموعة الأزياء النسائية لصالح علامة سيلين، ومنذ توليه الإدارة الإبداعية للعلامة الفرنسية في وقت سابق من هذا العام؛ قام هيدي سليمان بتطبيق رؤية جمالية من وحي موسيقى الروك آند رول، ومن خلال استخدامه لوحة ألوان بظلال المونوكروم.

وقبل أسبوعين، أصدر المصمم حملته الأولى لمجموعة الأزياء الرجالية، وقد تلتها الآن حملته للأزياء النسائية للعلامة الفرنسية، ويشتهر سليمان أيضًا بحبه للتصوير الفوتوغرافي، حيث يقوم بتصوير الحملات الإعلانية لمجموعاته الخاصة في معظم الأحيان، كان هذا هو الحال مع سان لوران. لذلك لم يكن غريبًا أنه قام بتصوير الحملة الإعلانية لأول مجموعة للأزياء النسائية لسيلين.

وفي صور الحملة تظهر العارضات في لقطات قريبة باللونين الأبيض والأسود مقابل لقطات ملوّنة وهنَّ يرتدين قطعًا برّاقة وأخرى بظلال المونوكروم، وقد يبدو أحد الفساتين على وجه الخصوص مألوفًا بالفعل، وهو فستان الترتر الأحمر القصير الذي ارتدته داكوتا جونسون بالفعل في العرض الأول لفيلم "سوبريريا" في أكتوبر الماضي.

وتشمل صور الحملة قِطعًا أخرى تنوّعت بين فستان الترتر الذهبي ومعطف مغطى برسوم ملوّنة منمقة بالترتر وبدلة رجالية جذابة.

اكتشفي معنا صور الحملة الإعلانية الجديدة للمجموعة التي ستُصبح متاحةً للشراء في فبراير 2019.