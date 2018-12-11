قبل السفر في رأس السنة.. تأكد من عدم وجود هذا الخطأ في تذكرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

تشهد حركة السفر حاليًا الموسم الشتوي الذي يفضل البعض قضاء الإجازات الشتوية ورأس السنة في أماكن مختلفة بعيدة عن ضغوط الحياة اليومية والعمل، وعند حجز تذكرتك عبر الإنترنت عليك التأكد جيدًا من البيانات، حيث أن هناك بعض الأخطاء التي قد تحدث بها.

يُفضل البعض حجز التذاكر إلكترونيًا لتوفير الوقت وتجنب الزحام، لكن عليك التأكد من تاريخ الحجز وسعر التذاكر والمطارات، وعليك أيضاً التأكد من أنك اسمك مكتوب بشكل صحيح، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ومن الممكن أن يتسبب وجود خطأ في كتابة الاسم الكامل للمسافر، أن يتسبب في حرمانه من الصعود إلى الطائرة والسفر.

وتشترط شركات الطيران والمطارات في العديد من الدول، التطابق الكامل بين اسم وتفاصيل المسافر على جواز السفر، مع تلك الموجودة على بطاقة صعود الطائرة.

وتتفهم معظم شركات الطيران أن من الممكن أن يخطئ المسافر في تدوين بياناته، وتصحح الأخطاء الإملائية البسيطة بالمجان، وينطبق هذا على الأخطاء التي تصل إلى 3 أحرف، وإذا زادت عن ذلك، يضطر المسافر إلى دفع رسوم محددة.

وتطلب العديد من شركات الطيران من العميل التواصل مع خدمة العملاء بشكل شخصي أو عبر الهاتف، بدل حل المشكلة على الموقع الإلكتروني، ورغم أن الأمر يمكن أن يكون مزعجًا للمسافرين، إلا أنه ضروري لحل المشكلة في أقصر وقت ممكن.