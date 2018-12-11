من برجك.. اعرف الدراسة المناسبة لك

محمد اسماعيل - القاهرة - رشا المنيرى:

تتغير ميول الأشخاص طبقا لتغير الطباع والأمزجة، ويحدث ذلك طبقا لتغير الظروف المحيطة بالجميع، وتغيير الطقس والأزمنة أيضا، فهناك مجالات يميل إلى دراستها البعض كما ذكرها الدكتور رئيف رأفت عالم الفلك لـ"الخليج 365" كالتالي:

برج الحمل

يميل لدراسة التربية البدنية، ويسعى للعمل بمجالات التحقيقات والقضاء.

برج الثور

يميل مواليد الثور إلى دراسة مواد الجغرافيا وعلوم الأرض، ويسعون إلى التطلع إلى كل ما يخص الكرة الأرضية وحركة الكواكب.

برج الجوزاء

يبدأ مواليد البرج في دراسة اللغات وخاصة الإنجليزية، ويلجأ البعض إلى الحصول على دورات في الإنجليزية مع بداية العام.

برج السرطان

مواليد السرطان يحبون بطبيعتهم دراسة مواد العلوم الإنسانية وعلم الآثار.

برج الأسد

مواليد الأسد رجل وامرأة سيدرسون العلوم السياسية.

برج العذراء

مواليد هذا البرج يدرسون الكيمياء والهندسة ويحبون العمل بمجال التدريس.

برج الميزان

يميلون مواليده إلى دراسة الاقتصاد ويحبون العمل بالسلك الدبلوماسي

برج العقرب

يميلون إلى دراسة علم النفس.

برج القوس

الفلسفة ودراسة العلوم الدينية.

برج الجدي

التاريخ والتجارة.

برج الدلو

علم الاجتماع وعلم الإليكترونيات.

برج الحوت

الدين والفنون.