كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - تعرف علي .. أخطر ٩ رشاشات في العالم

نشر موقع "ميليتري توداي" الأمريكي قائمة تضم أخطر 10 رشاشات حديثة في العالم، بناء على آراء مجموعة من خبراء الأسلحة.

ووفق الموقع المتخصص بالمواضيع العسكرية، فقد أخذ التصنيف بعين الاعتبار عدة عوامل مثل دقة السلاح ومداه وقدرته على الاختراق وميزات أخرى.

وضمت القائمة الأسلحة الموجودة حاليا في الأسواق فقط، ولم تذكر النماذج الأولية التي لم يتم إنتاجها بعد أو تلك القديمة.

MP5: تم تطويره من قبل شركة "هيكلر & كوخ" الألمانية، وتعتمد عليه الشرطة الألمانية والقوات الخاصة بمراقبة الحدود. يعمل السلاح الناري بالإشعاع ويتميز بدقته الكبيرة في إصابة الأهداف.

Uzi: تم تصميمه من قبل أوزييل غال، الذي كان ملازما في الجيش الإسرائيلي. وتم تبنيه بصفة رسمية عام 1951، قبل أن تشرع قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي في استخدامه ابتداء من عام 1954. يتميز بسهولة استخدامه وتصميمه البسيط، وهو معتمد حاليا في أكثر من 70 دولة حول العالم.

P90: جرى تطويره في بلجيكا بأواخر الثمانينيات، ويستخدم حاليا من قبل القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون. تصميمه استثنائي وخصائصه غير عادية، إلى جانب وزنه الخفيف وحجمه الصغير.

MP7: صنعته شركة "هيكلر & كوخ" الألمانية وطرح عام 2000. كان يعرف سابقا بسلاح الدفاع الشخصي، إلا أن جيوشا عدة دول تستخدمه حاليا، مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. يعمل بالغاز ويشبه تصميمه الداخلي بندقية HK G36. ويتميز بتفوقه من حيث المدى وقدرته على الاختراق.

PM12: رشاش تم تطويره في الخمسينيات، وطرح في الأسواق لأول مرة عام 1959. اعتمد عام 1961 من قبل الجيش الإيطالي، لكن موقع "ميليتري توداي" يتوقع أن يتوقف استخدامه قريبا، حيث يقول إنه "عفا عليه الزمن".

MAC-10: تم تصميمه بواسطة مصمم الأسلحة الأمريكي جوردون إنجرام. يتميز بحجمه الصغير وبقدرته على إصابة الأهداف القريبة. يصفه خبراء الأسلحة بـ"السلاح الموثوق به"، كما أنه يتوافق مع كواتم الصوت.

CZ Scorpion Evo 3: سلاح من الجيل الثالث صنع في التشيك. تم اعتماده عام 2009 من قبل القوات المسلحة والشرطة في الجمهورية التشيكية. رشاش خفيف الوزن وصغير الحجم، مناسب للحمل المخفي وللاستخدام داخل المباني والمركبات والمساحات الضيقة.

MP9: سلاح آلي تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة "Brugger & Thomet" السويسرية. المثير في السلاح أنه لم يلق إقبالا في البداية، مما جعل المصممين يجرون أكثر من 19 تغييرا هندسيا عليه. يستخدم حاليا في الجيش السويسري ويتم تصديره إلى بلغاريا والهند وإندونيسيا وماليزيا وهولندا والبرتغال وروسيا وتايلاند.

SAF: رشاش طورته تشيلي عام 1993، اعتمادا على البندقية السويسرية SIG SG 540. يمتاز بسهولة استخدامه وسرعة إطلاق النار منه، أما مداه فيصل إلى 100 متر.