كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - وزير الصناعة لأسامة كمال: الوزراء لا تنام

معتز عوض

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الثلاثاء، إن القارة السمراء تشهد اكبر عائد من الاستثمار.

وكشف وزير الصناعة عن انعقاد مؤتمر غدا الاربعاء لوزراء التجارة الافارقة، مضيفا انه وصل منهم مايقرب من 35 وزيرا، مشيرا الى أن مؤتمر وزراء التجارة الافارقة يناقش تفعيل الاتفاقية القارية.

وقال نصار "نحن الوزراء غالبا لا ننام من كثرة العمل ومعي بالوزارة موظفين متطوعين كثيرين"