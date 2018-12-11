كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - شاهد.. نانسي عجرم تروج لكليبها الجديد "الحب زي الوتر"

بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترويج لكليبها الجديد "الحب زي الوتر" الذي انتهت من تصويره منذ شهرين.

وفضلت نانسي تأجيل طرح الكليب من أجل أغنية بدنا نولع الجو التي حققت نجاحا كبيرا، لتقرر خروجه إلى النور قبل نهاية ٢٠١٨.





زي الوتر من آخر ألبوماتها "حاسة بيك" الذي طرحته في أبريل ٢٠١٧، فيما ستغيب نانسي عن الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة لحين وضع طفلتها الثالثة.