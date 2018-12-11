كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - شاهد.. فيديو غريب لمعلمه تهين طالب وهي تغني النشيد الوطني

انتشر فيديو غريب، على شبكات التواصل الاجتماعي، لمعلمة أمريكية وهي تهين طالبًا قاصرًا بطريقة غريبة، وهي تغني النشيد الوطني.

وذكرت صحيفة ميرور، أن معلمة مادة العلوم الطبيعية، مارجريت جيزنجز (52 عاما)، قصت شعر أحد طلابها بالقوة بحضور زملائه.

وأثناء عملية تشذيب الشعر، كانت جيزنجز تغني النشيد الوطني وتلقي بخصلات شعر الطالب على الأرض بحركة هستيرية.

وحاولت المعلمة نفسها الإمساك بطالب آخر لقص شعره أيضا، لكنه تمكن من الفرار في الوقت المناسب ولحقه الطلاب الآخرون.

واعترف طلاب الصف للصحفيين بأن هذا السلوك للمعلمة جيزنجز لم يشهدوه من قبل، وتفاجأوا بما فعلته مع زميلهم، وأشاروا إلى أنها "سيدة محترمة ومحبة للطلاب، وتبتسم دائما، إنها ليست المعلمة التي نعرفها ونحبها".

وألقت السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على المعلمة بتهمة سوء معاملة طالب قاصر.

ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت المعلمة لفعل ذلك، وستواجه المعلمة حكما يصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة سجنا.