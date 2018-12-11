كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - إصابة 28 شخصًا في اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بالعلمين

وقع، منذ قليل، حادث اصطدام أتوبيس ركاب بسيارة نقل بالكيلو 180 طريق مطروح إسكندرية. وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل ضحايا الحادث بالإضافة إلى القوات الأمنية. ودلت المعلومات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 28 شخصا.

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