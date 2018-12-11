كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - مكرم محمد: البنك الدولى يرغب فى تعميم مبادرة "100 مليون صحة" فى ربوع أفريقيا

معتز عوض

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد حجم النجاح الهائل بدليل أن البنك الدولى يرغب فى تعميم هذا المشروع ليكون فى كل الدول الإفريقية، معتبرها تجربة غير مسبوقة في التاريخ.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال حواره لبرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "MBC مصر أن العلاقة بين المصريين والدولة تغيرت بشكل جذري، وكل إنسان يشعر بأن الدولة ترعاه مشيرا إلى أن الرئيس سوف يحصد ثمار هذه العلاقة.

وتابع مكرم أن وزيرة الصحة كشفت له عن تفاجئها بإحدى السيدات التى قالت لها "إن الدولة فعلت معي ما لم يفعله أبنائي".