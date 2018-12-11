كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - وزيرة الصحة أمام النواب: "مليش شلة وهدفي خدمة المريض"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: إن الوزارة تواجه تحديا في القوى البشرية، نظرا لأن عدد الخريجين من الأطباء والتمريض، لا يتناسب مع عدد السكان، مشيرة إلى أن هناك ١٠٣ آلاف طبيب حكومي في مصر، مسئولون عن ١٠٠ مليون مواطن، وأن ٦٠ % من الأطباء في السعودية.

وتابعت الوزيرة: «مليش شلة، وهدفنا خدمة المريض وعمل حاجة تليق ببلدنا، والإصلاح الاقتصادي، يتطلب منا أن نتحمل أكثر».

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، للتعقيب على ما أثاره النواب من مشكلات، خلال طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للوزيرة.

وأضافت الوزيرة، أن مجلس الوزراء، واجه ذلك من خلال قرار استثناء القوى البشرية في قطاع الصحة، من فتح الإعارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أسباب سفر الأطباء وتقديم استقالاتهم، موضحة أن الطبيب يفاجأ بمعاملته بقانون الخدمة المدنية، وتواجده بمناطق نائية لا يوجد فيها مياه شرب، ولا يمنح إجازات، مشيرة إلى أن خلو الوحدات والمستشفيات ليس ظاهرة في القرى والصعيد فقط بل هنا، أيضا، بسبب إجازات الأطباء والاستقالات.

وتابعت، نسعى لتطبيق منظومة "المستشفيات النموذجية"، في ٣٠ مستشفى و١٢٥ وحدة صحية، بتكلفة ٣.١ مليارات جنيه، تضمن أجور عادلة وتقديم خدمة جيدة.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الصحة تتكفل بجميع مصروفات حضور الأطباء والعاملين، المؤتمرات الطبية، التي تؤهلهم للحصول على تجديد ترخيص عملهم، وذلك حتى لا يتحملوا أي تكلفة.

وحول مشكلات التمريض، قالت الوزيرة: إن الوزارة ضاعفت العدد وفتحت ٩ مدارس جديدة، وألغت الحد الأدنى في القبول بالمدارس من الإعدادية.