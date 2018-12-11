كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - جابر طايع: الدولة تمكنت من استعادة أراض مملوكة للأوقاف

معتز عوض

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مال الوقف خط أحمر لا يمكن المساس به، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح «طائع» خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز» أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف يسعى جاهدا لمواجهة ووقف الاعتداءات التى انتشرت بعد 25 يناير واسترداد ممتلكات الأوقاف، موضحا أن الدولة تمكنت من استعادة أراض مملوكة للأوقاف.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة خصصت لجنة من الخبراء ورجال الاستثمار المشهود لهم بالكفاءة لمناقشة الأمر، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم للبرلمان الذي به تطورات لتنمية مال الوقف والحصول على أعلى العائدات.