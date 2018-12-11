كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - محمد عساف يصل إلي ٣٠ مليون مشاهده بأغنيه "مكانك خالي"

احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف، بوصول عدد مشاهدات أغنيته الأخيرة "مكانك خالي" لأكثر من 30 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. ونشر "عساف" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة علق عليها قائلا: "مكانك خالي، 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، شكرا للجميع". أغنية "مكانك خالي" تم طرحها في سبتمبر الماضي باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

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