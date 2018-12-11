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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - محمد رمضان ينشر صوره برفقه زوجته من حفل هاني البحيري
نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، تجمعه بزوجته أثناء تواجدهما بعرض مصمم الأزياء هاني البحيري الذي أقيم مساء أمس الاثنين، بحضور عدد من النجوم.
كما شارك جمهوره بصورة عبر "قصته" على "انستجرام"، جمعته بالفنانة نسرين أمين من نفس الحدث، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه على حسابه.
يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة أكثر من عمل درامي وسينمائي من بينها فيلم "بطل عادي" والذي يعيد خلاله التعاون مع شركة "العدل جروب"، وفيلم "رجالة حمزة" للمخرج هادي الباجوري.
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