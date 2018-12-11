كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - مروان خوري ومايا دياب يحيان حفل رأس السنه ببيروت

يحيى المطرب مروان خوري والمطربة مايا دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا في رأس السنة، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن يشدو "مروان"، و"مايا" بباقة من أجمل أغانيهما التي يحبها الجمهور اللبناني، ويتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريا كبيرًا.