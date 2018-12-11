كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - هى الجيزة مالهاش أهل يسألوا عليها - للمرة الألف قطع المياه غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق: (بني يوسف – زاوية أبو مسلم – ترسا – عرب التل – الحرانية – الملاءة – الريغة – فرع كامل – منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس – عش سقارة – أجزاء من منى الأمير – أم خنان).

يذكر انه لا تمضى أيام قليلة الا ونرى خبرا مشابها ، لتحطم الجيزة الرقم القياسى فى انقطاع المياه خلال الشهور الماضية ، دون ان يكون هناك حل جذرى لأزمة المياه رغم صرخات نواب البرلمان .

وإضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 14-12-2018 حتى الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 15-12-2018، نظرا لعمل الصيانة النصف سنوية بمحطة مياه أبو النمرس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.