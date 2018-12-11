كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - الغبارى يكشف فوائد التدريب المشترك المصري الأردني "العقبة-4"

معتز عوض

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن أهمية التدريب المشترك المصري الأردني "العقبة-4" يأتى لأنه في حالة تهديد الأردن يمكن لمصر المشاركة في الدفاع عنها

وأضاف الغباري خلال مداخلة هاتفية على فضائية "تن تى فى " أن التدريب المشترك مع الأردن يأتى ضمن خطة التدريب المشترك للقوات المسلحة المصرية مع باقى الدول فى العالم، فى إطار تعزيز قدرات وتأمين الأمن القومى المصرى.

وتابع الغبارى أن التدريب مع الأردن يأتى ضمن مسرح العمليات على الأراضي الأردنية وهذا التدريب يأتى لأنه إذا حدث تهديد للأردن يمكن الاشتراك معه لدرء هذا الخطر أو التهديد الموجود عليه، موضحا أنه من أهم عناصر التدريب هو أن يكون على أرض الواقع.