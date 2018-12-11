كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - شادى سامى يكشف خطوات ومزايا تجميل الوجه بالليزر

اوضح الدكتور شادى سامى أخصائى جراحات التجميل وتنسيق القوام أن اهم خطوات إجراء عملية تجميل الوجه بالليزر تبدأ من خلال جلسة ليزر الوجه وذلك لتنظيف البشرة وتجفيفها جيدا وفي أغلب الأحيان لا يستخدم الطبيب كريم مخدر إلا إذا طلب الشخص ذلك، فشعاع الليزر يمكن أن يسبب بعض الألم لكنه ألم محتمل.

وقال الدكتور شادى سامى انه يتم رسم علامات على الوجه لتحديد الأماكن المستهدفة بدقة والتي سوف يتم تمرير جهاز الليزر عليها وتستغرق العملية من 30 : 45 دقيقة، أما علاج الوجه كاملا يستغرق مدة تصل إلى ساعتين كما يجب على الشخص ارتداء نظارات مخصصة للوقاية من الأشعة.

واضاف شادى سامى ان الطبيب يستخدم جهاز الليزر فيقوم بعمل نبضات متتالية على منطقة معينة من الوجه، ثم يتم تمرير الجهاز إلى المنطقة التالية المراد شدها.

بعد الانتهاء من كل المناطق المطلوبة، يمكن عمل كمادات باردة على الوجه لتقليل الألم والاحمرار.

واوضح الدكتور شادى سامى ان ايجابيات عملية تجميل الوجه بالليزر تكمن فى انه غالبا ما يحقق العلاج بالليزر النتائج المرغوب بها بسرعة ولا يوجد ألم أثناء العلاج بالليزر كما ان الجلسات المخصصة للعلاج فهي لاتتطلب الكثير من الوقت وفترة الشفاء بعد الجلسة لا تتطلب الكثير من الوقت، فعادة ما تعود البشرة لطبيعتها خلال أسبوع أو أسبوعين.