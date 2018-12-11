كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - أمجد شمعة - متابعة التقنيات الحديثة ضرورة لكل معمارى ناجح

صرح المهندس والفنان أمجد شمعة استشاري التصميم المعماري والديكور والخبير الدولى للديكور والعمارة والتشييد , ان المهندس المعاري الناجح هو من يتبع كل جديد له علاقة بعمله من برامج و تقنيات تسهل طريقة عرضه للمشروع و سهولة إنشائه كما يجب ان يكون صاحب خيال واسع في مجال الهندسة المعمارية ويهتم بشكل وجمال المباني دون ان يهمل وظيفتها و مكان تواجدها.

وقال المهندس امجد شمعة ان المهندس المعماري الناجح هو الذي يضع تصميما لآي مشروع يتلائم مع البيئة ويوفي الوظيفة التي صمم من اجلها ويكون المشروع متميزا في الجمال والرفاهية وهو الذي يتعامل مع المحيط بكل جوانبه وهو الذي يقدر على تلبية حاجيات المجتمع بإنجازاته.

واكد المهندس امجد شمعة أن العمارة فن نشأ من الحاجة وأستكمل بالترف وتحول من الأكواخ إلى القصور , وهذا يؤكد أنه بمرور الوقت كان هناك تطور كبير بسبب تزايد المتطلبات التي ينبغي تلبيتها ، وأيضا بسبب زيادة الطلب على جودة المنتج وبعبارة أخرى، تطورت من مهمة خلق مأوى للاحتماء من تقلبات الطقس إلى ما هو عليه البناء اليوم.