كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - البشاير تنعى السيدة نبيلة بدران حرم الكاتب الصحفى الراحل صلاح قبضايا

توفت إلى رحمة الله قبل قليل السيدة نبيلة بدران حرم الكاتب الصحفى الكبير الراحل صلاح قبضايا ووالدة الأستاذة هبة قبضايا .

وتنعى أسرة تحرير البشاير المغفور لها بإذن الله سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وأصدقائها الصبر والسلوان .

يذكر أن الراحلة قد شغلت سابقا منصب المراقب المالى لبنك مصر ، كما شاركت فى عددا من جمعيات الخدمة المجتمعية وأعمال البر ، نسأل الله أن يجعلها فى ميزان حسناتها .

وتقام صلاة الجنازة ظهر الغد من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين على أن يقام العزاء يوم الأحد القادم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير .