كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - وفد الشرعية اليمنية يستبعد التوصل لهدنة بمشاورات السويد

استبعد العضو في وفد الحكومة اليمنية، عسكر زعيل، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الجولة الحالية من محادثات السويد.

وقال زعيل لدى سؤاله عن وقف إطلاق النار "هذه ورقة مطروحة ضمن الإطار العام، ونحن ما جئنا إلا أساسا لنحدث تقدما في هذا الجانب لوقف إطلاق نار شامل وكامل، ولكن أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه الجولة. هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا".

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الوفد الحكومي قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثي، بينما قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.