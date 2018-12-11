كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - روشتة أحمد المصرى لتجنب السمنة

قال الدكتور أحمد المصرى أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة ان الأكل بحكمة يساعد على الالتزام بنظام غذائي صحي مع ممارسة النشاطات المختلفة كما يساعد على تجنب السمنة.

ونصح الدكتور احمد المصرى بتكثيف التركيز على تناول الكثير من الفواكة، والخضراوات والحبوب الكاملة بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء وتجنب شرب الكحول، والصودا، والمشروبات السكرية الأخرى، واستبدال الدهون بالبروتين في الوجبات اليومية.

وأضاف الدكتور احمد المصرى يجب التخلص من المغريات حيث ان وضع الوجبات السريعة والأغذية غير الصحية في مكان ظاهر في المنزل، يساعد على زيادة الرغبة في تناولها، لذلك ينصح بالتخلص من الوجبات المغرية، وغير الصحية، كالوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، والسكر، والملح، أو ينصح بتخزينها في أماكن بعيدة عن متناول اليد، كما يفضل التقليل من شرائها أساساً، أو منعها نهائياً.

واوضح الدكتور أحمد المصرى ان التركيز على شراء الأطعمة قليلة الدسم عند التسوق، وإعداد أطباق مغذية صحية، على تطوير واكتساب عادات صحية قد تستمر مدى الحياة، وينصح بإشراك الأطفال في هذه الأنشطة، وتشجيعهم على المشاركة في أن يصبحوا أكثر دراية بخياراتهم الغذائية، لأنها ستصبح أسلوب حياتهم في المستقبل، مما يساعد على حمايتهم من خطر السمنة، وزيادة الوزن.