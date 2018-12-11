كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - سيبك من الأشكال التقليدية.. بدل شبابية لإطلالة 2019 اختر منها

عالم الأزياء الرجالى ملىء بالتصميمات والموديلات المختلفة والمتنوعة، لكن كثيرا من الرجال لا يشعرون بذلك نتيجة لقلة تسليط الضوء على الازياء الرجالى، حيث إن الاتجاه الدائم يكون منحصرا فى الحديث عن عالم الموضة النسائية وتقاليعها، لذا قررنا أن نقدم لك كل ما هو جديد ومناسب لك كرجل.

تعد البدل هى الاختيار الأول والأخير بالنسبة للرجال فى أى مناسبة أو أثناء إطلالتهم فى العمل، ولأن كثيرا من الرجال يريدون الخروج عن الشكل واللون التقليدى للبدل وهو "الأسود"، يقدم لك "اليوم السابع" مجموعة مختلفة من ألوان البدل الرجالى، اختار منها ما يناسب وفاجئ من حولك بإطلالة عصرية وجريئة.

أصبحت البدلة الجراى، هى المنافس الأول للبدلة السوداء التقليدية، والأكثر شهرة وسط عالم الأزياء الرجالى، فاستبدل البدلة السوداء بالجراى، وطل بإطلالة على غير العادة، وثق فى إطلالتك الجذابة التى تخطف العيون، البدلة الجراى يمكنك أن تطل بها أثناء العمل أو حتى فى إطلالتك الفورمال أثناء أحد المناسبات.

البدلة البيج تعد واحدة من أرقى ألوان البدل الرجالى وسط تصميمات عام 2018، فهى تعكس شياكة الرجل الذى يرتديها، وتعطيه مزيداً من الأناقة والرقى فى الزوق، فارتدى جاكيت البدلة البيج على الشيميز الأبيض، وطل بإطلالة تشبه جوم السينما، كما أنها أيضاً تتناسب مع جميع إطلالتك فى المناسبات المختلفة.