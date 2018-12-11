كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - فرض رسوم من 5 إلى 10 الاف دولار على مشاركة الأجانب بالأعمال الفنية

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن توقيع رسوم مالية قدرها 5 آلاف دولار على الممثلين الأجانب المقيدين في بلادهم، و10 آلاف على غير المقيدين، مؤكدا أن رسوم الممثلين العرب كما هي، بجانب إعفاء بعض البلدان العربية التي توجد بها حروب ونزاعات كسوريا وغيرها.

واستثنى مجلس النقابة الممثلين العرب من هذه الرسوم، موضحين أن هذا القرار يخص الممثلين من حاملى الجنسيات غير العربية، وفيما عدا ذلك تدرس كل حالة على حدة.

يذكر أن منتجًا مصريًا تعاقد مع الممثل التركى خالد أرجنش الشهير بشخصية السلطان سليمان، لمشاركة أمير كرارة فيلم "كازابلانكا"، ليدخل بالصناعة فى مرحلة استيراد النجوم الأتراك للفن المصرى.