كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

بمجرد انخفاض درجة الحرارة تبدأ الأمهات فى البحث عن الأكلات التى يمكنها أن تمد الجسم بالدفء اللازم الذى يساعده على مقاومة برودة الجو، وتكون الشوربة أو الحساء هى الخيار الأمثل لذلك، ولكن تنحصر الخيارات دائمًا بين شورة لسان العصفور أو العدس وأحيانًا الكريمة، الأمر الذى يدفع أفراد الأسرة للشعور بملل من تكرار نفس الأصناف فى كل مرة، لذا فإذا كنت ترغب فى التجديد من قائمة الطعام التى تقدميها كل يوم لأسرتك نقدم لك طريقة عمل شوربة البطاطس بالكرات نقلًا عن موقع "thespruceeats".

مقادير طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

2 حزمة كرات متوسطة الحجم

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

1 ½ كيلو بطاطس مقطعة (مكعبة)

5 ½ أكواب شوربة دجاج

حزمة صغيرة من البقدونس الأخضر

طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

ملح (للتذوق)

فلفل أسود (للتذوق)

1/3 كوب قشطة ثقيلة

طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

فى البداية يتم تنظيف الخضروات بشكل جيد، مثل البقدونس والكرات، من خلال التخلص من النهايات الخاصة بها وغسلها جيدًا لإزالة الأوساخ والرمل منها، وتغيير الماء عدة مرات حتى نتأكد من نظافتها.

نجفف الخضراوات باستخدام منشفة ورقية، ثم نقطع الأجزاء البيضاء الموجودة فى الكرات بشكل رقيق.

تُذوّب الزبدة فى مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ونضيف إليها الكرات، ونقلبهم حتى يصبح الكرات لينًا، ولكن ليس لونه بنى، وسيستغرق ذلك حوالى 4 دقائق.

طريقة عمل شوربة البطاطس والكرات

نضيف البطاطس، وشوربة الدجاج، وباقة المكونات كلها، ونترك الخليط على نار هادئة.

يتم طهى الشوربة لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى تصبح جميع الخضروات طرية جدًا، ثم نرفعها عن النار.

إزالة كمية قليلة من الكرات المطبوخ ووضعها على جانبًا للزينة.

باستخدام الخلاط قومى بخلط المزيج إلى أن يصبح ناعمًا.

ننقل خليط الكرات والبطاطس الساخنة مرة أخرى إلى قدر وتقلب بعد إضافة القشطة الثقيلة.

يتم تسخين الحساء برفق، ونتجنب غليانه.

قدميها على الفور بعد تزيينها بالكرات الذى احتفظنا به للتزيين.