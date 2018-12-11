كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - بـ3 لغات.. التليفزيون الإثيوبي يذيع خطاب السيسي بمنتدى أفريقيا

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن أنه سيتم إذاعة الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى أفريقيا 2018، الذي عقد بشرم الشيخ، على قناة ETV الإثيوبية.

وسيتم إذاعة الخطاب مساء اليوم الثلاثاء مرتين في الساعة الثامنة مساء، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أديس أبابا باللغات الإنجليزية والعربية والأمهرية.

يشار إلى أن المنتدى الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية المصرية، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، ناقش عددا من الموضوعات الحيوية، وشهد عدة نقاشات إدارةا نخبة مرموقة من الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن أوضاع الاستثمار في القارة السمراء، منها آليات الحصول على منافسة عادلة، وحماية للاستثمارات البينية عَبر الكوميسا، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية الحديثة، وآليات المنافسة على الفرص في الثورة الصناعية الرابعة.