كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - قناع السكر بالفيتامينات.. للعناية بالبشرة في الشتاء

العناية بالجسم في فصل الشتاء تحتاج للعديد من المواد التي تمنح الجسم الترطيب اللازم وتتربع الوصفات الطبيعية على عرش الجمال. ويقدم موقع " theindianspot" قناع السكر بالفيتامينات فهو قادر على تقشير الجسم من الخلايا الميتة ويحافظ على البشرة ويمنحها التوهج والإشراق المطلوب القناع يحتوى على حبات السكر مما يجعله أفضل مقشر طبيعى، مع مزجه بحبات من فيتامين "E" ولون وردي ليضفي على الجلد احمرارا طبيعيا ولونا جميلا. مكونات قناع السكر للعناية بالجسم في الشتاء : كوب سكر 3 كبسولات فيتامين "E" ¼ كوب زيت جوز الهند الطبيعي. ¼ ملعقة صغيرة من اللون الوردي الطبيعي متوفر في لدى العطار. - نقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس بشكل كبير. - يوضع الخليط في اناء زجاجي نظيف. - نقوم بوضع الإناء في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتشرب حبات السكر جميع المكونات ويصبح الخليط جاهز لفرك الجلد. -عند الاستخدام نضع كمية مناسبة على راحة اليد ونقوم بفرك الجسم بها ليتخلص من الجلد الميت ، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.

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